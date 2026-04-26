Važno je da SAD što prije osmisle rješenje za krizu u Ormuskom moreuzu, a zatim brzo riješe ukrajinsku krizu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Lavrov je u razgovoru sa ruskim novinarom Pavelom Zarubinom rekao da se nacizam ponovo javlja, a ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski uživa kao vođa u tom procesu.

"Zelenski otvoreno izjavljuje da ćemo braniti sve u Evropi, imamo snagu, iskustvo i najveću evropsku vojsku, ali ne mislim da će se to dobro završiti", upozorio je Lavrov.

Lavrov je istakao insistiranje Zelenskog na ubrzanom prijemu Ukrajine u EU, države koja je pod otvoreno nacističkim režimom, koji je potpuno zabranio rusku kulturu i potisnuo kanonsku pravoslavnu crkvu.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je 15. marta da su pregovori o Ukrajini pauzirani jer je pažnja Vašingtona usmjerena na nešto drugo.

On je istakao da Rusija čeka novi krug pregovora, ali da lokacija i vrijeme, iz sasvim očiglednih razloga, još nisu utvrđeni.