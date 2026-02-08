Šef ruske diplomatije poručuje da Moskva ne traži sukob sa evropskim državama, dok zapadne zemlje pokazuju razlike u pristupu ratu u Ukrajini

Izvor: Profimedia

Istovremeno, Sergej Lavrov je za televizijski kanal NTV poručio da bi, u slučaju eventualnog napada evropskih država na Rusiju, uslijedio „punopravni vojni odgovor“.

Prema njegovim riječima, takav odgovor bi bio sproveden svim sredstvima koja su Rusiji na raspolaganju, u skladu sa njenom zvaničnom strategijom odbrane.

Razlike unutar Zapada oko pristupa Moskvi

U međuvremenu, u januaru je list Politiko objavio da su napori Francuska i Italija da obnove direktne pregovore sa Rusijom naišli na snažan otpor Ujedinjeno Kraljevstvo.

Takav razvoj događaja, prema pisanju tog medija, ukazuje na izražena diplomatska neslaganja unutar zapadne koalicije. U tekstu se navodi da London insistira na dodatnom pojačavanju pritiska na Moskvu, uz stav da upravo Kijev i njegovi saveznici treba da određuju uslove mogućeg mirovnog rješenja rata u Ukrajini.