Govoriti da treba da razjasne naše "crvene linije" je smiješno, one su odavno definisane, kaže ruski ministar spoljnih poslova i poručuje da diplomatija mora biti principijelna.

Ministar vanjskih poslova Rusije Sergey Lavrov izjavio je da su „crvene linije“ Moskve u vezi sa Ukrajinom odavno jasno definisane, ocijenivši da su pozivi iz Evropske unije da se one dodatno razjasne – „smiješni“.

„Diplomatija mora biti principijelna i jasna u pogledu svojih ciljeva. Govoriti da treba da razjasne naše ‘crvene linije’ je smiješno. One su odavno definisane“, rekao je Lavrov u intervjuu za OTR.

On je ocijenio da izjave pojedinih zvaničnika Evropska unija nijesu primjer ozbiljne diplomatije, već, kako je naveo, pokazuju omalovažavajući odnos prema Rusiji.

Govoreći o odnosima sa Sjedinjene Američke Države, Lavrov je poručio da Vašington djeluje isključivo u sopstvenom interesu, navodeći da je spreman da ga štiti „pučevima, otmicama, pa čak i atentatima“.

Istakao je i da SAD, prema njegovim riječima, podržavaju marginalizaciju Rusije na globalnim energetskim tržištima, ali da bez uvažavanja ruskih interesa nije moguća obostrano korisna saradnja.

„Ako smo spremni da realizujemo zajedničke projekte, onda bi trebalo uzeti u obzir i naše interese. Još uvijek ne vidimo da se to dešava“, kazao je Lavrov.

Komentarišući energetsku situaciju u Evropi, ocijenio je da su Sjedinjene Američke Države „odsjekle Evropu“, navodeći kao primjer gasovod Nord Stream gas pipeline.

„Njemačka je ponižena. Evropa je lišena ‘Sjevernog toka’, a sada pojedine zemlje moraju da kupuju energiju po znatno višim cijenama“, rekao je Lavrov.

Dodao je da se Mađarska i Slovačka, kako kaže, „bore za svoje interese“, dok ih Brisel primorava na odluke koje nijesu u njihovom ekonomskom interesu.

Na kraju, Lavrov je naglasio da Rusija raspolaže velikim resursima i potencijalom, te da mora jačati sopstvene kapacitete.

„Rusija je jaka zemlja – duhom, resursima i naučnim potencijalom. Naš zadatak je da to pretvorimo u savremene tehnologije“, zaključio je.

Prema njegovim riječima, ruska diplomatija želi da stvori uslove u kojima bi Rusija postala lider u vještačkoj inteligenciji. Ministar je citirao ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je ranije izjavio da „ko god postane lider u vještačkoj inteligenciji, biće lider u svijetu“.

Govoreći o ruskim saveznicima, Lavrov je napomenuo da ih ima samo dva.

„Još od vremena Ruskog carstva, shvatali smo da Rusija ima samo dva saveznika – vojsku i mornaricu. Sada to uključuje i vazduhoplovne snage, ne možemo ih ignorisati. Imamo i nove snage bespilotnih letjelica. Dakle, naši saveznici će se povećati“, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova.