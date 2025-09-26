Lavrov optužuje NATO i EU da preko Ukrajine vode rat protiv Rusije, dok Alijansa upozorava Moskvu zbog upada dronova u svoj vazdušni prostor. Kremlj reaguje i na izjave Trampa, koji vjeruje da Ukrajina može povratiti okupirane teritorije.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da NATO i Evropska unija vode rat protiv Rusije "koristeći Ukrajinu kao posrednika" i da "direktno učestvuju" u sukobu.

Upozorenje NATO-a

Lavrovljeva poruka objavljena je na javnom Telegram kanalu i predstavlja nastavak čestih tvrdnji Kremlja da zapadna vojna i finansijska pomoć Ukrajini predstavlja direktnu neprijateljsku akciju protiv Rusije.

Izjava dolazi u trenutku kada su zabeleženi novi upadi ruskih dronova i aviona u vazdušni prostor članica NATO-a. Savez je u utorak upozorio Moskvu da je spreman da brani "svaki pedalj teritorije" nakon što je Estonija prijavila povredu svog vazdušnog prostora prošle nedelje.

Sličan incident dogodio se ranije ovog mjeseca u Poljskoj, kada je oko 20 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor. Ove nedelje Danska je prijavila više dronova u blizini kritične infrastrukture, dok je u blizini njene obale otkriven ruski desantni brod.

Reagovali na Trampov zaokret

Kremlj je juče reagovao i na izjavu američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je Rusiju nazvao "papirnim tigrom", i poručio da Vladimir Putin "cijeni njegove napore u rešavanju rata u Ukrajini".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Rusija medved, a ne tigar, i dodao: "Ne postoji papirni medved." Komentarišući Trampovu izjavu da bi Ukrajina mogla da povrati svu okupiranu teritoriju pod svoju kontrolu, Peskov je rekao da "ruske snage napreduju na svim frontovima u Ukrajini", dodavši da je "dinamika rata očigledna".

Peskov je komentarisao i mogućnost susreta ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, rekavši da bi "sastanak njih dvojice bez adekvatne pripreme bio PR predstava unaprijed osuđena na propast".

Tramp je ranije rekao da zemlje članice NATO-a treba da obaraju ruske avione koji krše njihov vazdušni prostor. Takođe je poručio da vjeruje da Ukrajina, uz podršku Evropske unije i NATO-a, može da vrati svu teritoriju koju je Rusija osvojila od početka invazije, nakon što je duže vrijeme tvrdio da će i Kijev i Moskva morati da se odreknu dijela teritorije kako bi se rat završio.

