Američki mediji tvrdre da je Peter Sijarto godinama odavao tajne sa sastanaka EU Sergeju Lavrovu. Budimpešta demantuje optužbe, dok ankete pokazuju da opozicija vodi pred aprilske izbore.

Prema istraživanju koje je objavio Washington Post, pozivajući se na evropske zvaničnike, mađarski ministar vanjskih poslova Peter Sijarto navodno je godinama prenosio povjerljive informacije sa sastanaka Savjeta Evropske unije svom ruskom kolegi Sergeju Lavrovu.

Izvještaj sugeriše da je Sijarto tokom pauza na sastancima EU telefonom obavještavao Lavrova o toku diskusija među liderima država članica, a navodno je ruskoj strani davao i sugestije o mogućim pravcima djelovanja. Neimenovani bezbjednosni izvor naveo je da je, zbog takve prakse, godinama unazad „svaki sastanak EU praktično imao Moskvu za stolom“.

Ove tvrdnje izazvale su oštre reakcije iz Poljske. Premijer Donald Tusk poručio je na društvenoj mreži X da vijest o tome da „Orbanovi ljudi detaljno informišu Moskvu“ ne bi trebalo nikoga da iznenadi.

„Dugo smo imali sumnje u vezi s tim. To je jedan od razloga zašto riječ uzimam samo kada je to neophodno i govorim samo onoliko koliko moram“, napisao je Tusk.

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslav Sikorski kratko je poručio: „Ovo bi mnogo toga objasnilo, Petere“.

Sijarto je, međutim, oštro demantovao optužbe, nazivajući ih „lažnim vijestima“ i pokušajem miješanja u predstojeće parlamentarne izbore. On tvrdi da je cilj ovih navoda jačanje opozicione partije Tisa, koju predvodi Peter Mađar, kako bi se u Mađarskoj formirala „pro-ratna marionetska vlada“.

Dodatnu kontroverzu izazvao je i navod istog lista da je ruska obavještajna služba navodno planirala lažni pokušaj atentata na mađarskog premijera Viktora Orbana, u operaciji pod nazivom „Gamechanger“, s ciljem povećanja njegove popularnosti pred izbore.

Mađarska će parlamentarne izbore održati 12. aprila. Prema posljednjim anketama, opoziciona partija Tisa ima podršku od 48 odsto, dok Orbanov Fides zauzima drugo mjesto sa 39 odsto.