Dok se očekuju mirovni razgovori, obavještajni podaci upozoravaju na naoružavanje Irana, a sukobi Izraela i Hezbolaha se nastavljaju

Američka delegacija, koju predvodi potpredsjednik Džej Di Vens, stigla je u Islamabad na mirovne pregovore sa Iran, prenosi Sky News. Kako prenose mediji, u delegaciji su i specijalni izaslanik predsjednika Donald Trump, Stiv Vitkof, kao i njegov zet Džared Kušner.

Prema dostupnim informacijama, iranska delegacija je već doputovala u Pakistan, a predvodi je predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf, uz visoke državne zvaničnike. Kako prenose svjetski mediji, cilj razgovora je postizanje trajnog sporazuma nakon višenedjeljnog sukoba.

Istovremeno, američke obavještajne službe upozoravaju da se Kina sprema da isporuči nove sisteme protivvazdušne odbrane Iranu u narednim nedjeljama, prenosi CNN. Navodi se da bi Teheran mogao iskoristiti trenutnu pauzu u borbama za jačanje svojih vojnih kapaciteta, dok se isporuke, prema istim izvorima, realizuju preko trećih zemalja.

Situaciju dodatno komplikuju dešavanja na terenu. Pokret Hezbolah saopštio je da je izveo više napada na izraelske vojnike i naselja na sjeveru Izrael i jugu Libana, uključujući raketne napade i djelovanje dronovima. Sirene za uzbunu oglasile su se u više pograničnih područja, dok su, prema izvještajima medija, napadi pogodili i gradove poput Kirjat Šmone i Metule.

Paralelno s tim, najavljen je i diplomatski sastanak između izraelskih i libanskih predstavnika u Vašington naredne sedmice, uz posredovanje SAD, ali bez jasnog dogovora o prekidu vatre.

Dodatnu zabrinutost izaziva i situacija u Iranu, gdje je, prema podacima organizacije NetBlocks, pristup globalnom internetu ograničen više od hiljadu sati, dok domaće mreže i dalje funkcionišu.

Arrival of the delegation of the Islamic Republic of Iran for Islamabad Talks

Uprkos diplomatskim naporima, poruke iz Teherana ostaju rezervisane. Predstavnici Irana poručuju da imaju “dobre namjere”, ali izražavaju nepovjerenje prema Sjedinjenim Američkim Državama, podsjećajući na ranija iskustva neuspješnih pregovora.

Mirovni razgovori u Islamabadu, uz posredovanje Pakistana, trebalo bi da počnu sjutra, a očekuje se da će imati ključnu ulogu u pokušaju smirivanja jedne od najnapetijih geopolitičkih kriza u posljednjem periodu.