Pentagon ima opcije za Trampa za napad na civilne i vojne objekte Irana uz izbegavanje optužbe za ratne zločine.

Izvor: SPUTINK/screenshot/youtube/United Nations/DT phots1/Shutterstock

Rok koji je američki predsjednik Donald Trump postavio Iranu za postizanje mirovnog sporazuma ističe večeras u 20 časova po istočnoameričkom vremenu, dok Pentagon već ima spremne opcije za moguće vojne akcije.

Prema informacijama koje su za NBC News potvrdila dvojica visokih američkih zvaničnika, među razmatranim opcijama nalaze se i napadi na vojne, ali i pojedine infrastrukturne objekte koji imaju i civilnu namjenu.

Kako se navodi, potencijalne mete uključuju mostove, fabrike za preradu vode i termoelektrane, što bi moglo otvoriti pitanje kršenja međunarodnog prava i mogućih optužbi za ratne zločine.

Američki zvaničnici ističu da bi administracija mogla izbjeći takve optužbe ukoliko bi dokazala da se ti objekti koriste i u vojne svrhe. U tom slučaju, prema pravilima ratovanja, takvi ciljevi mogu biti legitimni.

Međutim, vojni eksperti upozoravaju da bi napadi na isključivo civilne objekte predstavljali kršenje Ženevska konvencija i doveli do ozbiljnih pravnih posljedica za američku administraciju.

Dodatni problem, kako navodi NBC News, predstavlja i Trampova oštra retorika, koju pojedini stručnjaci tumače kao potencijalnu prijetnju civilnom stanovništvu, što bi takođe moglo biti predmet pravnih analiza.

Situacija ostaje napeta dok se približava istek roka, a međunarodna zajednica sa pažnjom prati naredne poteze Vašingtona.