Građani Irana protestuju na mostovima širom zemlje dok traje rat sa Izraelom i Sjedinjenim Državama.
Iranska državna novinska agencija „Fars“ danas je objavila da se građani Irana okupljaju na mostovima širom zemlje u znak protesta zbog izraelskih napada na termoelektrane, prenosi „Sky News“.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u više navrata je prijetio napadima na ove objekte, dok je Izrael već izvodio raketne napade na mostove i energetska postrojenja.
Prema navodima agencije „Fars“, grupa građana viđena je na mostu Pol Sefid u Ahvazu, na jugu Irana, gdje su formirali takozvani „ljudski lanac“ i razvili veliku zastavu te države.
| Students form a human chain on Iran's historic Dezful Bridge following US-Israeli threats to target Iran’s vital civilian infrastructure.— The Cradle (@TheCradleMedia)April 7, 2026
Grupa ljudi višena je i na mostu u Dezfulu na jugozapadu Irana. Takođe, ljudi su protestovali i ispred termoelektrane Šahid Raje blizu Teherana, prijestonice Irana.
Human chains have been formed at power plants in Tabriz and Kermanshah after US President Donald Trump’s threats to target Iran's civilian infrastructure, and following US-Israeli attacks on railway lines, bridges, and energy sites.— The Cradle (@TheCradleMedia)April 7, 2026
