Građani Irana protestuju na mostovima širom zemlje dok traje rat sa Izraelom i Sjedinjenim Državama.

Izvor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia

Iranska državna novinska agencija „Fars“ danas je objavila da se građani Irana okupljaju na mostovima širom zemlje u znak protesta zbog izraelskih napada na termoelektrane, prenosi „Sky News“.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump u više navrata je prijetio napadima na ove objekte, dok je Izrael već izvodio raketne napade na mostove i energetska postrojenja.

Prema navodima agencije „Fars“, grupa građana viđena je na mostu Pol Sefid u Ahvazu, na jugu Irana, gdje su formirali takozvani „ljudski lanac“ i razvili veliku zastavu te države.

| Students form a human chain on Iran's historic Dezful Bridge following US-Israeli threats to target Iran’s vital civilian infrastructure.



(Mehr News Agency)pic.twitter.com/Bqdmw2k3ep — The Cradle (@TheCradleMedia)April 7, 2026

Grupa ljudi višena je i na mostu u Dezfulu na jugozapadu Irana. Takođe, ljudi su protestovali i ispred termoelektrane Šahid Raje blizu Teherana, prijestonice Irana.