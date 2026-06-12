Pred Višim sudom u Podgorici danas je nastavljeno iznošenje završnih riječi u postupku protiv Strahinje Koprivice, Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predložilo je Višem sudu u Podgorici da Strahinju Koprivicu osudi na jedinstvenu kaznu od 17 godina i šest mjeseci zatvora, kao i novčanu kaznu od 100.000 eura. Za ostale optužene u istom predmetu zatražene su zatvorske kazne u ukupnom trajanju dužem od 43 godine, uz novčane sankcije od ukupno 190.000 eura.

Pred Višim sudom u Podgorici danas je nastavljeno iznošenje završnih riječi u postupku protiv Strahinje Koprivice, Igora Krstovića, Blaža Đurkovića, Nikole Vukotića i Marinka Koprivice, prenosi CdM.

Specijalna državna tužiteljka Ivana Petrušić Vukašević predložila je da sud sve optužene proglasi krivim i izrekne im zatvorske i novčane kazne, ističući da su navodi iz optužnice potvrđeni materijalnim dokazima i komunikacijama vođenim putem SKY aplikacije.

„Optuženi su bili svjesni protivpravnosti svojih postupaka, a nedozvoljena trgovina cigaretama potvrđena je i komunikacijama i zapljenama na graničnim prelazima“, navela je tužiteljka.

Za Strahinju Koprivicu SDT je predložio šest godina zatvora za stvaranje kriminalne organizacije, četiri godine za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, po dvije godine za dva krivična djela krijumčarenja, kao i po dvije godine za dva krivična djela nedozvoljene trgovine.

Tužilaštvo je u završnom predlogu zatražilo da mu bude izrečena jedinstvena kazna od 17 godina i šest mjeseci zatvora, uz novčanu kaznu od 100.000 eura. Kao olakšavajuće okolnosti navedeni su da je otac troje maloljetne djece i da ranije nije osuđivan, dok je kao otežavajuća okolnost istaknuto njegovo nekadašnje zaposlenje u policiji.

Za Nikolu Vukotića predložena je kazna od šest godina i deset mjeseci zatvora, uz novčanu kaznu od 20.000 eura. Ista zatvorska kazna zatražena je i za Blaža Đurkovića, kojem je predložena i novčana kazna od 20.000 eura, piše CdM.

Za Igora Krstovića SDT je predložio pet godina zatvora i novčanu kaznu od 50.000 eura, dok je za Marinka Koprivicu zatražena kazna od sedam godina zatvora i novčana sankcija od 50.000 eura.

Prema ocjeni tužilaštva, optuženi su djelovali kao pripadnici kriminalne organizacije formirane tokom 2019. godine, koja je, prema navodima optužnice, djelovala na području Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske do aprila 2021. godine. Cilj organizacije bio je krijumčarenje, neovlašćena proizvodnja i distribucija droge, kao i nedozvoljena trgovina radi ostvarivanja nezakonite dobiti.

Završne riječi u ovom predmetu biće nastavljene 16. juna, kada će svoje završne argumente iznijeti branioci optuženih.