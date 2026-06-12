N.M. se nalazila na motociklu zajedno sa suvozačem, koji je zadobio teške tjelesne povrede i nalazi se u životnoj opasnosti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Državljanka Srbije N.M. (40) preminula je od posljedica povreda zadobijenih u saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Kuside, na magistralnom putu Nikšić–Vilusi, potvrđeno je Portalu RTNK.

Nesreća se dogodila oko 9.50 časova. N.M. se nalazila na motociklu zajedno sa suvozačem, koji je zadobio teške tjelesne povrede i nalazi se u životnoj opasnosti.

Nakon nesreće povrijeđeni su transportovani u nikšićku bolnicu, gdje je žena podlegla povredama.

Prema prvim informacijama, motocikl se kretao iz pravca Vilusa ka Nikšiću, a u mjestu Kuside prešao je preko uzdužne neisprekidane linije, nakon čega je došlo do pada na kolovoz.

Uzrok nesreće biće utvrđen nakon istrage koju sprovode nadležni organi.