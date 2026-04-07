Poziv na diplomatiju i otvaranje Ormuskog moreuza kao gest dobre volje

Izvor: Basit Zargar / Zuma Press / Profimedia

Premijer Shehbaz Sharif pozvao je američkog predsjednika Donald Trump da odloži rok koji je postavljen Iranu za dvije sedmice, kako bi se omogućilo diplomatsko rješenje krize na Bliskom istoku.

Šarif se tim povodom oglasio na društvenoj mreži X, ističući da su pregovori u toku i da postoji prostor za smirivanje situacije.

“Diplomatski napori za mirno rješenje u tekućem ratu na Bliskom istoku polako napreduju. Da bih dozvolio diplomatiji da ide svojim tokom, uputio sam zahtjev predsjedniku Trampu da produži rok za dvije nedjelje”, naveo je Šarif.

Diplomatic efforts for peaceful settlement of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully with the potential to lead to substantive results in near future. To allow diplomacy to run its course, I earnestly request President Trump to extend… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz)April 7, 2026

On je istovremeno pozvao Iran da otvori Ormuski moreuz na period od dvije sedmice kao gest dobre volje, ali i apelovao na sve strane da razmotre prekid vatre u istom trajanju.

“Pakistan moli svoju braću u Iranu da otvore Ormuski moreuz na period od dvije nedjelje kao gest dobre volje. Takođe urgiramo na sve strane da razmotre prekid vatre svuda na dvije nedjelje kako bi dozvolili diplomatiji da okonča ovaj rat”, poručio je pakistanski premijer.

U objavi je označio i američkog potpredsjednika Džejmsa Di Vensa, specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, kao i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija.