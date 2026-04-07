Tramp se oglasio uoči isteka roka za Iran - naveo je da je neprihvatljivo da Iranci formiraju "ljudske štitove".

Američki predsjednik Donald Trump oglasio se u kratkom telefonskom razgovoru za NBC News uoči isteka roka koji je postavio Iranu za prihvatanje mirovnog sporazuma.

Rok za odgovor Teherana ističe večeras u 20 časova po vremenu istočne obale Sjedinjenih Američkih Država, odnosno jedan sat iza ponoći po britanskom, odnosno dva sata po srednjoevropskom vremenu.

Tramp je tom prilikom komentarisao poziv vlasti u Teheranu građanima da izađu na ulice i formiraju takozvane „ljudske štitove“ oko ključne infrastrukture, uključujući termoelektrane.

“To je totalno ilegalno i nezakonito. Ne bi smjeli to da rade”, poručio je Tramp.

Američki predsjednik nije želio da iznosi detalje o toku pregovora niti da otkrije da li postoji napredak pred istek ultimatuma.

Podsjetimo, Tramp je prethodnih dana više puta upozorio da bi, ukoliko Iran ne prihvati ponuđeni sporazum, mogao uslijediti snažan vojni odgovor.