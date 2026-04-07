Portparol iranske vlade iznio je zvaničan stav Teherana o prijetnjama Donalda Trampa.

Portparolka iranske vlade Fatemeh Modžaherani izjavila je za iransku državnu agenciju IRNA da prijetnje američkog predsjednika Donald Trump ne doprinose pregovorima o okončanju sukoba na Bliskom istoku, prenosi CNN.

Tramp je ranije postavio rok Iranu da do večeras otvori Ormuski moreuz, uz upozorenje da će u suprotnom uslijediti „strašan napad“. Rok ističe oko 20 časova po istočnoameričkom vremenu.

Modžaherani je poručila da je očuvanje stabilnosti i sigurnosti građana najvažniji cilj vlasti u Teheranu.

„Održavanje mira i bezbjednosti naroda je glavni prioritet vlade. Prijetnje neće poremetiti javnost“, kazala je ona.

Istakla je i da se dijalog može voditi samo uz međusobno uvažavanje, a ne kroz pritiske.

„Vrata dijaloga otvaraju se uzajamnim poštovanjem. Prijetnje i poniženja nijesu put ka tome. Prijetnje civilizaciji su znak ignorisanja istorije jedne nacije koja je više puta prevazilazila krize“, poručila je Modžaherani.

Ove poruke dolaze u trenutku pojačanih tenzija i neizvjesnosti u regionu, dok međunarodna zajednica prati razvoj situacije i moguće dalje poteze Vašingtona i Teherana.