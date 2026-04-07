Izraelska vojska priznala kolateralnu štetu, navodi da je cilj bio vojni vrh iranske komande

Izraelska vojska saopštila je da je tokom dana izvela napad u Teheranu u kojem je oštećena sinagoga, ističući da je meta bio visoki iranski vojni komandant.

Kako je navedeno u odgovoru za The Times of Israel, pogođen je visoki komandant Hatam al-Anbije, iranske vojne komande za hitne slučajeve.

Prema izvještajima iranskih medija i dostupnim snimcima, velika šteta pričinjena je sinagogi Rafi Nija u glavnom gradu Irana.

Izraelska vojska je navela da žali zbog posljedica napada na vjerski objekat.

A Jewish synagogue in center of Tehran was damaged by the enemy at 4 a.m. on Tuesday.

April 7, 2026

„Primljeni su izvještaji da je u napadu oštećena i obližnja sinagoga. Izraelska vojska žali zbog kolateralne štete i naglašava da je napad bio usmjeren na visoki vojni cilj unutar oružanih snaga režima“, saopšteno je.

Dodaje se da su tokom operacije korišćena precizna sredstva kako bi se smanjio rizik po civile, uključujući vazdušni nadzor i preciznu municiju.

Rezultati napada još se analiziraju, dok tenzije između Izraela i Irana nastavljaju da rastu.