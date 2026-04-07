Iran reagovao na Trampovu prijetnju večerašnjim napadom - navodnim prekidom diplomatskih odnosa i ograničavanjem komunikacije samo preko posrednika. Iranski mediji tvrde da to nije istina.

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu „strašnim napadom“ večeras ukoliko ne otvore Ormuski moreuz, pojavile su se informacije da je Teheran prekinuo diplomatske odnose sa Sjedinjenim Državama, prenosi „Sky News“, pozivajući se na navode The Wall Street Journal.

Prema tim informacijama, komunikacija između Irana i SAD sada se odvija isključivo preko posrednika, odnosno pojedinih država sa Bliskog istoka koje učestvuju u pregovorima.

Kako navode The New York Times i The Wall Street Journal, Iran je obavijestio Pakistan da prekida direktnu komunikaciju sa Vašingtonom i prelazi na ograničeni režim kontakata preko trećih strana.

Ipak, iranski mediji demantovali su ove navode, tvrdeći da informacije o prekidu ili ograničavanju diplomatske komunikacije nijesu tačne, prenosi Sky News.

Prema pisanju američkih medija, vlasti u Teheranu su nezadovoljne zbog Trampove prijetnje, zbog čega razmatraju drugačiji model komunikacije sa SAD. Rok koji je Tramp postavio ističe večeras oko jedan sat iza ponoći po britanskom vremenu.

Tramp je ranije tokom dana, na društvenoj mreži Truth Social, uputio oštru poruku Iranu.

„Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se neće vratiti. Ne želim da se to desi, ali vjerovatno hoće“, naveo je on, uz tvrdnju da bi promjena režima mogla donijeti drugačiji ishod.

Ova izjava dodatno je podigla tenzije u regionu, dok međunarodna zajednica sa pažnjom prati razvoj situacije.