Američki pilot srušenog F-15 spašavan u Iranu u složenoj operaciji sa stotinama vojnika i helikopterima, povrijeđen izbjegavao zarobljavanje, uništeni sopstveni avioni.

Operacija spasavanja američkog pilota srušenog F-15 u Iranu bila je izuzetno složena i uključivala je stotine pripadnika specijalnih snaga, kao i desetine aviona i helikoptera, javlja BBC.

BBC-jev analitičar Kris Partridž navodi da je riječ o jednoj od najvećih operacija potrage i spasavanja posljednjih godina, u kojoj su korišćeni značajni vojni resursi.

Pilot povrijeđen, danima izbjegavao zarobljavanje

Prema navodima koje prenosi BBC, oficir za naoružanje (WSO), koji sjedi na drugom mjestu u F-15E Strike Eagleu, povrijeđen je prilikom katapultiranja iznad juga Irana. Uprkos povredama, uspio je da se kreće i više od jednog dana izbjegava zarobljavanje, naoružan samo pištoljem.

Photos show the charred remains of 2 U.S. Air Force C-130 Hercules at the site of a temporary forward operations base in Southern Iran that was utilized during last night’s operation by U.S. Special Forces, with the aircraft being destroyed to prevent their falling into enemy…pic.twitter.com/A6JQX40AxL — OSINTdefender (@sentdefender)April 5, 2026

Riječ je o prvom obaranju F-15E u borbi u više od 20 godina.

Napadi kako bi se zadržale iranske snage

Američke snage otvorile su vatru kako bi spriječile približavanje iranskih jedinica mjestu na kojem se nalazio pilot. Prema dostupnim informacijama, tokom operacije došlo je i do razmjene vatre sa iranskim snagama.

Uništeni sopstveni avioni

BBC navodi i da dva od pet američkih transportnih aviona korišćenih u operaciji nijesu uspjela da polete iz Irana. Kako ne bi pali u ruke neprijatelju, američke snage su ih uništile.