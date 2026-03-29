Deset vojnika povrijeđeno, presretnuti projektili i dronovi; rastu tenzije i međunarodne reakcije

Izvor: Profimedia

Najmanje deset pripadnika vojske Kuvajt povrijeđeno je u iranskom raketnom napadu na vojni kamp u toj zalivskoj zemlji, saopštila je kuvajtska vojska.

Kako se navodi, kamp je pretrpio materijalnu štetu, dok je u posljednja 24 sata presretnuto ili registrovano ukupno 14 balističkih projektila i 12 dronova. Tačna lokacija napada nije saopštena.

بيان رقم (45)



صادر عن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان



رصدت القوات المسلحة خلال الـ (24) ساعة الماضية عدد (14) صاروخًا باليستيًا معاديًا، وعدد (12) طائرةً مسيّرةً معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وقد نتج عن ذلك استهداف أحد المعسكرات التابعة…pic.twitter.com/RxX2LX66tE — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ)March 29, 2026

Istovremeno, katarski informativni kanal Al Arabi saopštio je da je njegov ured u Teheran pogođen projektilom, pri čemu je, prema podacima iranskog Crvenog polumjeseca, povrijeđeno deset osoba.

Televizija je osudila napad na civilni objekat, ističući da ugrožavanje novinara predstavlja kršenje međunarodnog prava.

U odvojenom napadu, civilna zgrada u istočnom Teheranu, koja je služila za potrebe međunarodnih medijskih kanala, potpuno je uništena u vazdušnom udaru. Za sada nema izvještaja o žrtvama, a navodi se da objekat nije imao vojnu namjenu.

I just called the Latin Patriarch of Jerusalem, His Beatitude Cardinal Pierbattista Pizzaballa, to express my great sorrow over this morning's unfortunate incident in the Old City of Jerusalem, in which Cardinal Pizzaballa and the Custos of the Holy Land, the Most Reverend Fr.… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog)March 29, 2026

Dodatne tenzije izazvala je i odluka izraelskih vlasti da spriječe visoke katoličke zvaničnike da učestvuju u bogosluženju u Crkva Svetog groba povodom Cvjetne nedjelje.

My statement re Prohibiting the Latin Patriarch of entering Church of Holy Sepulcher on Palm Sunday:

While all Holy sites in the Old City are closed due to safety concerns for mass gatherings including the Western Wall, Church of the Holy Sepulcher and Al Aqsa Mosque, the action… — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee)March 29, 2026

Američki ambasador u Izrael Mike Huckabee ocijenio je tu odluku kao „teško razumljivu i neopravdanu“, naglašavajući da je riječ o pretjeranoj mjeri koja već ima međunarodne posljedice.

Prema njegovim riječima, broj vjerskih predstavnika bio je daleko ispod dozvoljenog limita za okupljanja, što dodatno dovodi u pitanje opravdanost zabrane.

Kantor Al Araby TV di Teheran rusak parah usai serangan drone. Siaran langsung langsung terhenti.

Di tengah eskalasi, media ikut jadi korban.

Pelaku belum dikonfirmasi, tapi tudingan awal mengarah ke Israel.#Iran#Tehran#Breakingpic.twitter.com/YQ3jNzIkMP — zhal (@afrizhallubis)March 29, 2026

Situacija na Bliskom istoku nastavlja da se zaoštrava, uz sve učestalije napade i rastuću zabrinutost zbog širenja sukoba na širi region.