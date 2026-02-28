Ubijen je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei.

Izvor: IRANIAN SUPREME LEADER'S OFFICE / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA

Visoki zvaničnik Izraela je potvrdio za "Rojters" da je pronađeno tijelo ajatolaha Alija Hamneija i da je on ubijen, prenosi "Skaj Njuz". Izraelske i američke vazdušne snage su na početku napada gađale njegovu rezidenciju i izgleda da je on tada poginuo.

Tokom dana pojavile su se informacije da je ubijen Ali Hamnei. Ubrzo su to demantovali iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči, a onda i portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova.

U međuvremenu se izraelskoj javnosti obratio premijer Benjamin Netanjahu. On je izjavio da postoji više dokaza da je Hamnei mrtav, a sada je stigla i potvrda od strane anonimnog izraelskog zvaničnika koji je čak rekao da je navodno pronađeno i tijelo vođe Irana.

Da podsetimo, Izrael i Sjedinjene Američke Države su rano jutros započele vojni napad širom Irana. Iran je ubrzo uzvratio raketnim napadima na države u regionu u kojima Sjedinjene Države imaju vojne baze - u Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Kataru.