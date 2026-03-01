Fatve protiv SAD i Izraela, neredi u Pakistanu i Iraku, poginulo više demonstranata

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Visoki vjerski lideri u Iranu proglasili su fatvu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, navodeći da je osveta „vjerska obaveza“ svih muslimana nakon ubistva vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija.

Kako prenosi britanski The Telegraph, jedan od vodećih iranskih vjerskih autoriteta proglasio je džihad protiv SAD i Izraela, dok su antiamerički protesti zahvatili više zemalja regiona.

U Pakistanu je najmanje devet demonstranata poginulo kada su pokušali da upadnu u kompleks američkog konzulata u Karačiju. Mase su uzvikivale „smrt Izraelu, smrt Americi“ i probile spoljašnji zid konzulata prije nego što ih je policija rastjerala. Jedan diplomata izjavio je da su svi zaposleni unutar kompleksa bezbjedni.

BREAKING:



99-year-old Iranian Grand Ayatollah Naser Makarem Shirazi has declared jihad against the United States and Israel.pic.twitter.com/uGlpchQAkR — Visegrád 24 (@visegrad24)March 1, 2026

Demonstranti su zapalili i kancelariju Ujedinjenih nacija u Skarduu, u regionu Gilgit-Baltistan, dok su protesti održani i ispred konzulata u Lahoru i Islamabadu, gdje je policija blokirala prilaze diplomatskim objektima.

U Iraku su demonstranti pokušali da upadnu u utvrđenu Zelenu zonu u Bagdadu, gdje se nalazi američka ambasada. Snage bezbjednosti su upotrijebile suzavac nakon što su okupljeni bacali kamenice i uzvikivali parole podrške Hamneiju. Američki odbrambeni sistemi presreli su najmanje dva drona iznad Erbila, dok su se čule eksplozije i oglašavale sirene.

Iranska vojska saopštila je da je ciljala američke baze u iračkom Kurdistanu, a pojedine proiranske oružane grupe najavile su da neće ostati neutralne. Grupa Kataib Hezbolah zaprijetila je napadima na američke baze nakon što su dva njena borca poginula u vazdušnim udarima.

Ajatolah Naser Makarem Širazi izdao je fatvu kojom se džihad proglašava vjerskom dužnošću, navodeći da je „osveta obaveza svih muslimana kako bi se zlo kriminalaca iskorijenilo sa zemlje“. Sličnu poruku uputio je i ajatolah Hosein Nuri Hamedani, ističući da su muslimani dužni da osvete „krv svog mučeničkog vođe“.

U Iranu su hiljade ljudi izašle na ulice u znak podrške režimu, dok je predsjednik Masud Pezeškijan ubistvo Hamneija nazvao „objavom rata muslimanima“ i obećao osvetu.

Irak je, povodom smrti iranskog vođe, proglasio trodnevnu žalost.