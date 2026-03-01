Iran pokrenuo napade na američku vojnu bazu u Iraku.

Izvor: X/clashreport/Printscreen

Iranska revolucionarna garda danas popodne najavila je novi talas napada na Izrael i vojne baze Sjedinjenih Američkih Država u regionu. Pogođena je vojna baza na sjeveru Iraka.

Snimak napada pojavio se na društvenim mrežama. Aktivirane su sirene za vazdušnu opasnost, a za sada nije poznato da li ima povrijeđenih ili stradalih.

Iranian drones are attacking U.S. bases in northern Iraq.pic.twitter.com/4MEKBtFUhS — Clash Report (@clashreport)March 1, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.