Tramp se fokusira na Kubu kao sledeću metu u svojoj kampanji za promenu režima.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Nakon što je svrgnuo s vlasti Nikolasa Madura u Venecueli i "uklonio" iransko rukovodstvo na početku američko‑izraelskog vazdušnog napada na Iran, američki predsednik Donald Tramp kaže da je naredna meta u kampanji njegove administracije za promjenu režima jedan bliži protivnik koji je odolijevao sličnim pokušajima gotovo sedam decenija.

Tramp je u petak rekao za CNN da vjeruje da je njegova administracija blizu rušenja komunističke vlasti koja upravlja Kubom, ostrvom u Karibima udaljenom samo 90 milja od obale Floride, od 1959. godine, piše Independent.

"Kuba će pasti relativno brzo", rekao je Tramp, koji je telefonom razgovarao sa dopisnicom CNN‑a Danom Beš.

"Oni žele da postignu dogovor, pa ću tamo da pošaljem Marka (Rubija) i vidjećemo kako će to da funkcioniše. Zaista smo sada fokusirani na ovo. Imamo mnogo vremena, ali Kuba je spremna - posle 50 godina", Tramp je nastavio i dodao:

"Posmatrao sam to 50 godina, i to mi je došlo pravo u ruke zbog mene ... i radimo vrlo dobro."