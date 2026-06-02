Tužilaštvo i dalje izviđa okolnosti tragedija iz 2022. i 2025. godine, dok se pred sudom vodi postupak protiv policijskog službenika zbog navodnog nesavjesnog rada u službi

Izvor: YouTube/Screenshot/Pobjeda

Dvije tragedije koje su u posljednje tri godine potresle Cetinje, a u kojima su ukupno stradale 23 osobe, još nijesu dobile konačan pravosudni epilog. Kako prenosi portal Dan, nadležne institucije i dalje sprovode postupke kojima se utvrđuje da li je bilo propusta koji su prethodili masakrima iz avgusta 2022. i januara 2025. godine.

U masakru u naselju Medovina u avgustu 2022. godine ubijeno je deset osoba, dok je 1. januara prošle godine u novoj tragediji na Cetinju život izgubilo 13 ljudi. Portal Dan navodi da je godinu i po nakon posljednjeg masovnog ubistva zatražio informacije od cetinjskog tužilaštva i suda o dosadašnjim rezultatima istraga i eventualnoj odgovornosti pojedinaca.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva na Cetinju saopšteno je da je povodom događaja od 1. januara 2025. godine formiran predmet koji se nalazi u fazi izviđaja. Kako prenosi Dan, u toku je i postupak kojim se ispituje da li je u slučaju masakra na Medovini bilo elemenata krivičnih djela poput neprijavljivanja pripremanja krivičnog djela ili drugih propusta za koje se goni po službenoj dužnosti.

Masakrima se bavila i Unutrašnja kontrola Ministarstva unutrašnjih poslova, čija analiza, prema navodima koje prenosi portal Dan, nije pokazala dokaze o nezakonitom ili neprofesionalnom postupanju policijskih službenika tokom intervencija. Ipak, kompletna dokumentacija proslijeđena je tužilaštvu radi dodatne pravne ocjene.

Kada je riječ o sudskim postupcima, u Osnovnom sudu na Cetinju trenutno se ne vodi predmet vezan za masovno ubistvo iz januara 2025. godine. Međutim, kako prenosi Dan, cetinjsko tužilaštvo je početkom ove godine podnijelo optužni predlog protiv policijskog službenika Ć.D. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi u vezi sa događajem na Medovini.

Pred sudom je već okončan jedan postupak protiv bivše načelnice cetinjske filijale MUP-a O.K., koja je nepravosnažno osuđena na šest mjeseci zatvora zbog istog krivičnog djela. Iz Osnovnog suda su za Dan kazali da se predmet trenutno nalazi u Višem sudu u Podgorici, koji odlučuje po uloženoj žalbi.