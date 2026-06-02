Vozač zadobio teške tjelesne povrede, kod maloljetnika pronađeni startni pištolj, municija i materija za koju se sumnja da je marihuana

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uhapsili su D.K. (22) i jednog sedamnaestogodišnjaka zbog sumnje da su izvršili krivična djela nasilničko ponašanje i teška tjelesna povreda na štetu jednog taksi vozača.

Kako se sumnja, incident se dogodio tokom vožnje taksi vozilom, kada su osumnjičeni verbalno uznemiravali vozača. Nakon što je taksista zaustavio vozilo i zatražio od njih da izađu, dvojica mladića su ga, prema navodima policije, fizički napala.

Sumnja se da su vozaču zadali više udaraca u predjelu glave i tijela, dok ga je maloljetnik udarao startnim pištoljem, usljed čega je oštećeni zadobio teške tjelesne povrede.

Tokom policijskih aktivnosti kod maloljetnika je pronađen startni pištolj marke „Zoraki“ sa 94 komada municije, kao i ručno pravljena cigareta sa sadržajem materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana.

Policija je identifikovala osumnjičene, prikupila potrebna obavještenja, a potom ih po nalogu nadležnog državnog tužioca lišila slobode i uz krivičnu prijavu privela na dalje postupanje.