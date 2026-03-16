Pogođen je ponovo Međunarodni aerodrom u Dubaiju.

Danas je iranska vojska ponovo pogodila Međunarodni aerodrom u Dubaiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) tokom 17. dana rata na Bliskom istoku, prenosi "Washington Post". Nije poznato da li ima povrijeđenih, a sam aerodrom je bio privremeno zatvoren na period od oko sedam sati zbog iranskog napada "šahed" dronom, prenosi "CSR Journal".

Svi letovi su bili preventivno obustavljeni. Iranski dron je pogodio rezervoar za gorivo zbog čega se dogodila snažna eksplozija, a snimak nakon napada osvanuo je na društvenim mrežama.