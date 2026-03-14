Ujedinjeni Arapski Emirati uhapsili su deset stranih državljana zbog dijeljenja snimaka raketnih napada, što može ugroziti javnu bezbjednost.

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata uhapsile su deset stranih državljana zbog objavljivanja snimaka raketnih i napada dronovima na društvenim mrežama, objavila je državna novinska agencija WAM.

Prema navodima agencije, osumnjičeni su dijelili stvarne snimke presretanja projektila koje su izveli sistemi protivvazdušne odbrane, ali i sadržaj generisan vještačkom inteligencijom koji prikazuje navodne napade na poznate znamenitosti. Nacionalnosti uhapšenih nijesu objavljene.

IRANIAN DRONES STRIKE DUBAI FINANCIAL DISTRICT



Reports say Iranian kamikaze drones struck the Dubai International Financial Centre (DIFC) early this morning.



• DIFC is the core financial hub of the UAE

• The strike signals Iran is expanding attacks beyond Israel to major…pic.twitter.com/Kt312qFN5T — Mossad Commentary (@MOSSADil)March 13, 2026

"Dijeljenje snimaka može ugroziti javnu bezbjednost"

U izvještaju se navodi da dijeljenje takvih snimaka, bilo stvarnih ili lažnih, može ugroziti javnu bezbjednost. Glavni državni tužilac Hamad Al Šamsi rekao je da su takva djela kažnjiva zatvorskom kaznom od najmanje godinu dana i novčanom kaznom od najmanje 100.000 dirhama (oko 25.000 eura).

UAE je nedavno podigao optužnicu i protiv britanskog državljanina zbog snimanja i objavljivanja materijala povezanih s iranskim napadima. Šezdesetogodišnji muškarac, za kojeg se navodi da je bio turista u Dubaiju, među 20 je osoba optuženih prema zakonu koji zabranjuje dijeljenje sadržaja koji bi mogao narušiti javnu bezbjednost.