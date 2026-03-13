Snažne eksplozije jutros u Dubaiju.

Izvor: X/MonitorX

Snažne eksplozije potresle su jutros Dubai, a gust crni dim nadvio se nad dijelom finansijskog centra grada nakon požara u industrijskoj zoni, objavili su lokalni zvaničnici. Požar je izbio u četvrti Al Kuoz, a prema izvještaju Associated Pressa brojni prolaznici su zastali da posmatraju veliki stub dima koji se uzdizao iznad grada. Novinaru AP-a policija nije dozvolila da se približi mjestu požara, koje se nalazilo u slijepoj ulici.

⚡️BREAKING: The International Financial Centre in Dubai has just been struck by Iranian drone.pic.twitter.com/aGJTAvbM3S — MonitorX (@MonitorX99800)March 13, 2026

Kancelarija za medije vlade Dubaija objavila je na društvenoj mreži X da je do incidenta došlo nakon što su krhotine presretnutog projektila pale na zgradu u centru grada. "Krhotine nakon uspješnog presretanja izazvale su manji incident na pročelju jedne zgrade u centralnom Dubaiju", saopštile su vlasti. Dodali su da u incidentu nema povrijeđenih, iako se gust dim iz požara mogao vidjeti iz velikog dijela grada, sve do luksuznog hotela Burdž al Arab u obliku jedra.

Authorities confirm that debris from a successful interception caused a minor incident on the façade of a building in central Dubai. No injuries have been reported. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice)March 13, 2026

Rat između SAD i Irana

Sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana počeo je 28. februara kada su američke i izraelske snage pokrenule koordinisane vazdušne napade na ciljeve širom Irana, uključujući vojne baze, sisteme protivvazdušne odbrane i političko rukovodstvo zemlje.

Iran je odgovorio lansiranjem stotina projektila i dronova na Izrael, američke vojne baze i saveznike SAD u regionu, uključujući zemlje Persijskog zaliva.

Od početka rata napadi su se proširili na veliki dio Bliskog istoka, a na meti su bili i brodovi i energetska infrastruktura u Persijskom zalivu, što je poremetilo pomorski saobraćaj i globalno tržište energije.