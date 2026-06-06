Nakon izvlačenja, on je predat ekipi Hitne pomoći na Žabljaku radi daljeg zbrinjavanja.

Izvor: SummitDurmitor

Uz podršku Avio-helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnika Gorske službe spašavanja i Službe zaštite i spašavanja Žabljak, uspješno je okončana akcija spašavanja stranog državljanina na području Durmitora, u blizini Bobotovog kuka, saopšteno je iz MUP-a, prenosi CdM.

Nakon izvlačenja, on je predat ekipi Hitne pomoći na Žabljaku radi daljeg zbrinjavanja.

Kako je ranije navedeno na Facebook stranici GSS-a, akcija je pokrenuta oko 16 časova, nakon što je preko Operativno-komunikacionog centra 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a upućen poziv za pomoć.