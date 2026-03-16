Šef iranske službe bezbjednosti Ahmad Reza Radan tvrdi da su privedeni davali podatke za napade na Iran.

Iran je priveo 500 špijuna koji rade za neprijateljske i antiiranske medije, uključujući osobe koje su davale podatke za napade na Islamsku Republiku, izjavio je šef iranske službe bezbjednosti Ahmad Reza Radan.

On je dodao da je 250 pritvorenih pružilo informacije o napadima i da su imali veze sa grupama i pokušali da poremete javni red.

Iran je napao teritoriju Izraela i američke vojne mete na Bliskom istoku kao odgovor na zajedničku vojnu operaciju koju su SAD i Izrael pokrenuli 28. februara.