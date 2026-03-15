Diplomate EU upozoravaju da je proces u „opasnoj zoni“, dok Vašington trenutno daje prioritet krizi na Bliskom istoku

Sukob na Bliskom istoku skrenuo je pažnju Sjedinjenih Američkih Država sa pregovora o mirovnom sporazumu između Rusije i Ukrajine, tvrde diplomate Evropske unije koje učestvuju u razgovorima sa Kijevom.

Prema njihovim riječima, trenutna situacija ide u korist Rusiji, između ostalog zbog rasta cijena nafte, ublažavanja američkih sankcija i bržeg trošenja američke municije koja je bila namijenjena ukrajinskim snagama.

Jedan visoki evropski zvaničnik ocijenio je da se pregovori između ukrajinskih i ruskih predstavnika, u kojima posreduju Sjedinjene Američke Države, trenutno nalaze „u zaista opasnoj zoni“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da je došlo do zastoja u pregovorima.

„Zaista je došlo do pauze u pregovorima. Amerikanci imaju druge prioritete, i to je razumljivo“, rekao je Peskov.

Posljednji trojni mirovni pregovori održani su u Ženevi 17. i 18. februara. Nova runda razgovora, koja je bila planirana za 5. mart u Abu Dabiju, odložena je zbog američko-izraelskih napada na Iran, a novi termin i lokacija još nijesu objavljeni.

Jedan od diplomata Evropske unije rekao je da je kriza na Bliskom istoku ozbiljno preusmjerila političku pažnju sa Ukrajine.

„Bliski istok je ozbiljno preusmjerio političku pažnju. Za nas i za Ukrajinu to je katastrofa“, naveo je on.

Diplomate su dodale da je državama članicama EU saopšteno da će isporuke američkog oružja, posebno sistema protivvazdušne odbrane, biti odložene jer Vašington trenutno daje prednost kupcima na Bliskom istoku.

Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas ocijenila je da to predstavlja ozbiljan izazov za Ukrajinu.

„To je definitivno problem, jer imate konkurenciju za iste resurse, i na Bliskom istoku i u Ukrajini. Jasno je da je američka pažnja trenutno usmjerena na Bliski istok“, rekla je Kalas.