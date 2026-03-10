Napadi su izvedeni zapadnim oružjem, uključujući balističke rakete ATACMS i krstareće rakete Storm Šedou, kao i domaće rakete Flamingo

Ukrajinske snage dugog dometa i specijalne operacije pogodile su ruski vojni objekat kod aerodroma u Donjecku, za koji se vjeruje da se koristi za skladištenje i lansiranje dronova Šahed, prenosi Kijev post.

Napadi su izvedeni zapadnim oružjem, uključujući američke balističke rakete ATACMS i britanske krstareće rakete Storm Šedou.

Prve snažne eksplozije dogodile su se u subotu ujutru i izazvale požare i sekundarne detonacije u industrijskoj zoni blizu aerodroma. Ukrajinski dron-snimci prikazuju detonacije i požare u objektima za koje Kijev tvrdi da ih Rusija koristi za lansiranje dronova od 2024. godine.

Ukrainian drones struck a Shahed drone warehouse at Donetsk airport, Astra reports



The strike took place on March 7. The drones were stored in the new terminal of the destroyed Prokofiev Airport.



Several specialists from the Alabuga special economic zone in Tatarstan, where…

Još jedan napad na isti komples

U nedelju je izveden još jedan napad na isti kompleks, nakon čega su zabilježene nove eksplozije i velika oštećenja na industrijskoj zgradi.

Prema ukrajinskim vojnim blogerima, u tom napadu je vjerovatno korišćena balistička raketa FP-9 Flamingo.

Storm Shadow and ATACMS missiles destroyed a Shahed warehouse at the former Tochmash plant in central Donetsk.

Probijena ruska PVO

Ukrajinski mediji i Američki institut za proučavanje rata (ISW) potvrdili su da su rakete NATO standarda, koje su Ukrajini isporučene u ograničenim količinama, uspjele da probiju rusku protivvazdušnu odbranu i pogode ciljeve. Na dostupnim snimcima nema vidljivih pokušaja dejstva ruske odbrane.

Ukrajinske snage tvrde i da su u operaciji uništile tri ruska protivvazdušna sistema Pancir-S1, kao i ciljeve na Krimu, uključujući patrolni čamac i objekte na aerodromu Kirovsko.

Napadi od 6. do 8. marta, u kojima su korišćene rakete dugog dometa i više od stotinu dronova, spadaju među najsloženije ukrajinske vazdušne operacije poslednjih mjeseci.

Zapadne zemlje su Ukrajini do sada isporučile ograničene količine ovakvog oružja, uglavnom zbog straha od eskalacije sukoba sa Rusijom i ograničenih zaliha.