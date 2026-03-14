Predsjednik SAD tvrdi da su u napadu uništeni svi vojni ciljevi, ali da naftna infrastruktura nije gađana

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da su američke snage izvele snažan napad na iranske vojne ciljeve na ostrvu Harg u Persijskom zalivu.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da je operaciju sprovela Centralna komanda Sjedinjenih Država (CENTCOM) i da su u bombardovanju uništeni svi vojni ciljevi na ostrvu.

„Prije samo nekoliko trenutaka, po mom naređenju, Centralna komanda Sjedinjenih Država izvršila je jedno od najmoćnijih bombardovanja u istoriji Bliskog istoka i potpuno uništila svaki vojni cilj na iranskom krunskom dragulju, ostrvu Harg“, napisao je Tramp.

On je dodao da američka vojska raspolaže najmoćnijim i najsofisticiranijim oružjem na svijetu, ali da je odlučio da u ovoj operaciji ne bude gađana naftna infrastruktura na ostrvu.

B-2 stealth bombers takeoff to conduct a mission during Operation Epic Fury, delivering long-range fire to not only eliminate the threat from the Iranian regime today, but also eliminate their ability to rebuild in the future.pic.twitter.com/ebyUYNnOLo — U.S. Central Command (@CENTCOM)March 13, 2026

„Iz razloga pristojnosti odlučio sam da ne uništim naftnu infrastrukturu na ostrvu. Međutim, ukoliko Iran ili bilo ko drugi učini bilo šta što bi ometalo slobodan i bezbjedan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, odmah ću preispitati ovu odluku“, poručio je Tramp.

Predsjednik SAD je istakao i da je američka vojska „najsmrtonosnija, najmoćnija i najefikasnija sila bilo gdje u svijetu“.

„Iran nema nikakvu mogućnost da brani bilo šta što želimo da napadnemo – oni ne mogu ništa da urade povodom toga“, naveo je Tramp.

Dodao je i da Iran, prema njegovim riječima, nikada neće imati nuklearno oružje niti mogućnost da ugrozi Sjedinjene Američke Države, Bliski istok ili ostatak svijeta.

Nekoliko sati ranije, Centralna komanda SAD objavila je na društvenoj mreži X snimak poletanja nevidljivih bombardera B-2 koji su učestvovali u operaciji.

U objavi je navedeno da su „B-2 stelt bombarderi poletjeli kako bi izvršili misiju tokom Operacije ‘Epski bijes’, isporučujući vatrenu moć dugog dometa s ciljem eliminisanja prijetnje iranskog režima i uništavanja njegove sposobnosti da se ponovo izgradi u budućnosti“.