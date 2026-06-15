Za 19. jun odgođeno je suđenje policajcima Petru Lazoviću i Jugoslavu Raičeviću optuženim za navodno zlostavljanje pripadnika škaljarske ćelije balkanskog narko-kartela.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Sudija podgoričkog Osnovnog suda Ilija Radulović saopštio je da službenici Informaciono-tehnološke službe suda danas nisu mogli sprovoditi dokaze, pišu Vijesti.

On je za petak najavio sprovođenje svih preostalih dokaza i pozvao je stranke da pripreme završne riječi.

Lazović i Raičević odgovaraju zbog navodnog mučenja Jovana Mrvaljevića, nakon što je krajem decembra 2020. godine priveden u Nikšiću, prenose Vijesti.

Lazoviću se sudi i jer je, prema optužnici tužiteljke Biljane Pavličić , koju je juče zastupao tužilac Damir Kujović, mučio i Mrvaljevićevog kolegu iz klana, Mila Jovanovića.