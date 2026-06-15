Počelo je uklanjanje nelegalno izgrađenih štala na obilaznici puta oko Žabljaka, uprkos protivljenju vlasnika koji su tražili odlaganje izvrešenja rješenja komunalne ispekcije. Rušenje se odvija uz asistenciju policije.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nove tenzije oko uklanjanja nelegalnih štala uz obilaznicu na Žabljaku izbile su jutros, zbog čega je Opštinski odbor Nove srpske demokratije (NSD) pozvao na odlaganje akcije i postizanje kompromisa sa stočarima.

Komunalna inspekcija radnije je naložila četrdeset dvojici vlasnika štala sa lijeve i desne strane obilaznice oko Žabljaka, ostavljajući im rok od osam dana da to urade, pišu Vijesti.

Iz Opštinskog odbora Nove srpske demokratije (NSD) Žabljak saopštili su da podržavaju izmještanje štala sa sadašnje lokacije, ali smatraju da se taj proces ne smije sprovoditi „na prečac“ i bez stvaranja uslova za preseljenje stoke i stočne hrane.

„Lokalni parlament je još u januaru usvojio odluku kojom je definisana nova lokacija za izmještanje ovih objekata. Dok se ne stvore svi neophodni zakonski uslovi koji bi poljoprivrednicima omogućili da preuzmu i privedu namjeni novu lokaciju, smatramo da ne treba rušiti postojeće objekte“, navodi se u saopštenju NSD-a.

Iz te partije upozorili su da bi eventualne blokade saobraćajnica u jeku turističke sezone nanijele štetu lokalnoj ekonomiji i uputili poziv na hitan kompromis, uz prijedlog da se vlasnicima štala ostavi rok od mjesec ili dva kako bi na dostojanstven način završili preseljenje stoke.

Podsjetili su i da je na kolegijumu kod predsjednika Skupštine opštine, održanom 12. juna, u prisustvu šefova odborničkih klubova vlasti i opozicije, predloženo da se rušenje odloži za mjesec ili dva, kako bi vlasnici mogli da izmjeste oko 400 grla stoke i obezbijede prostor za skladištenje kabaste hrane. Kako tvrde, na taj prijedlog nije bilo primjedbi.

Predsjednik Opštine Žabljak Radoš Žugić ranije je poručio da nelegalnim štalama više nema mjesta u urbanom jezgru grada i da njihovo uklanjanje predstavlja zakonsku obavezu lokalne uprave.

„Dvije godine kasnije i dalje tvrdim da tim objektima nije mjesto na obilaznici. Žabljak se širi, to više nije obilaznica nego gradska ulica koja prolazi kroz urbano naselje i ti objekti se moraju ukloniti“, rekao je Žugić, prenose Vijesti.

On je kazao da je kroz Program privremenih objekata za period od 2026. do 2030. godine predviđena nova lokacija površine oko 70.000 kvadratnih metara u blizini Ekonomije, na kojoj je ranije bilo planirano i izmještanje autobuske stanice.

Međutim, prema njegovim riječima, problem predstavlja veliki broj korisnika i stoke.

„Ljudi imaju pune štale konja, koza i krmadi i ne mogu to preko noći da izmjeste. Imamo 42 vlasnika i oko 400 grla stoke, a sa druge strane nalaze se registrovani poljoprivredni proizvođači. Tražimo rješenje kako bi se sve to sprovelo na najbolji način“, kazao je Žugić u januaru odbornicima.

Još u januaru je saopštio da su Opština i Komunalno preduzeće spremni da obezbijede logističku podršku, uključujući mehanizaciju i dovođenje vode na novu lokaciju, kako stočari ne bi ostali bez uslova za rad.

Sekretarka Sekretarijata za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i stambeno-komunalne poslove Vukica Lalović ranije je podsjetila da je prostor uz obilaznicu planski predviđen za stambene i objekte mješovite namjene, te da privremeni objekti, poput štala, ne mogu biti legalizovani. Za njih su, kako je navela, u više navrata donošena rješenja o uklanjanju.

Opština Žabljak je još u junu 2023. godine pokušala da ukloni nelegalne objekte uz asistenciju policije i mehanizacije Komunalnog preduzeća, ali je ta akcija završena bez uspjeha, javljaju Vijesti.