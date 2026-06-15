Imanje pokojnog Dobrivoja Topalovića je potpuno zapušteno, izdaju mu kuću za 100 evra.

Izvor: YouTube printscreen/Kurir/Marko Karović

Dobrivoje Topalović, legendarni pevač narodne muzike, zauvek je ostavio neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni. Pravi proboj ostvario je pesmom "Ej, da mi je" iz 1981, koja je obeležila jednu eru narodne muzike i donela mu ogromnu popularnost.

Tokom karijere objavio je 26 singlova i 16 albuma, a publika ga je obožavala zbog topline glasa, iskrene emocije i stava "pevam iz duše ili ne pevam uopšte".

Izvor: YouTube printscreen

Njegove pesme poput "Crno vino, crne oči", "Kad bih mogao i umro bih za te" i "Oprosti mi što te volim" i danas se rado slušaju.

Ipak, poslednje godine života odlučio je provede u rodnoj Preljini kod Čačka, govoreći da "na selu može preživeti i u najteža vremena, dok u gradu glad brzo pokuca na vrata." Pred smrt se distancirao od svih, a preminuo je 16. juna 2020. godine u 76. godini.

Pevačeva porodica ne živi u Preljini

Nakon njegove smrti pronele su se razne priče o imanju koje je voleo, a koje je ostalo zapušteno.

- Njegova supruga, ćerka i unuk ne žive ovde. Oni su u Beogradu, a ovde dođu početkom juna, pred pomen Dobrivoju. Budu tu oko mesec dana i onda dođu u septembru na njegov rođendan, kad je pevačka smotra Dani Preljine njemu u čast u dvorištu osnovne škole. Ana Bekuta, Vera Matović, njegov kum Miroslav Ilić, Radiša Urošević, Miša Mijatović, Aca i Bilja Ilić tad redovno dođu i ispoštuju ga, celo selo bude tu. Ja se uvek javim njegovima kad dođu - istakao je jedan od komšija ekipi Kurira koja je svojevremeno posetila rodno mesto Topalovića.

Evo kako izgleda kuća:

Vidi opis Kad je umro, ni papuče mu nisu sklonili, a kuću mu izdaju za 100 €: Otkrivena istina o imanju vog pevača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Dobrivojeve papuče još stoje ispred vrata kuće

Grobar je otvorio i kapiju pevačeve kuće, u kojoj je proveo poslednje dane života.

- Priča se da će njegovi da prodaju ove kuće i imanje. Sad ima jedan dečko koji mu održava to imanje, dali su tu zemlju, pa onda rade pod kiriju od 100 evra. Nije zaraslo u korov i ne propada toliko, to je važno. Sve je onako kako je bilo dok je on bio tu. Ima ovde sigurno tri hektara zemlje. Tu je sedeo leti na terasi, uživao je u hladnoj rakijici. Evo i njegove papuče, tuga - zaključio je komšija na kraju.

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Vidi opis Kad je umro, ni papuče mu nisu sklonili, a kuću mu izdaju za 100 €: Otkrivena istina o imanju vog pevača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Kurir/Marko Karović Br. slika: 12 12 / 12 AD

Podsetimo, Dobrivoju Topaloviću 2020. je dijagnostikovan karcinom pluća. Iako je primio terapije i proveo više nedelja u bolnici u Čačku i na lečenju u Beogradu, odlučio je da poslednje dane života provede kod kuće, okružen porodicom i najmilijima.