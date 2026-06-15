Viši sud za prekršaje u Podgorici ga proglasio krivim za govor mržnje i kaznio novčanom kaznom

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud za prekršaje u Podgorici usvojio je žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici na rješenje Suda za prekršaje u Podgorici kojiim je predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević oslobođen krivice, te ga proglasio krivim za govor mržnje i kaznio novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura, pišu Vijesti.

Iz Višeg suda su podsjetili da je Više državno tužilaštvo nakon sprovedenog postupka ocijenilo da u govoru Kovačevića, održanom 13. aprila 2024. godine, prilikom obilježavanja Grahovačke bitke, ne postoje elementi krivičnog djela, ali da navedene radnje imaju obilježja prekršaja, zbog čega je pokrenut odgovarajući postupak pred nadležnim sudom.

Odlukom Višeg suda za prekršaje u Podgorici u cjelosti je usvojena žalba Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, te je prvostepeno rješenje preinačeno u skladu sa utvrđenim činjenicama i pravnom kvalifikacijom, zaključuje se u saopštenju.