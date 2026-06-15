Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su jednu osobu zbog sumnje na nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su jedno lice zbog sumnje da je izvršio krivično djelo - nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Oružje je navodno pronađeno na jednom lokalnom putu u Nišu u parkiranom automobilu.

Sumnja se da je bilo namijenjeno za dalju prodaju na lokalnom i inostranom crnom tržištu.

Policija je zaplijenila 70 ručnih bombi, dvije "zolje", dvije automatske puške.

(Blic/Mondo)