Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su jednu osobu zbog sumnje na nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su jedno lice zbog sumnje da je izvršio krivično djelo - nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Oružje je navodno pronađeno na jednom lokalnom putu u Nišu u parkiranom automobilu.
Sumnja se da je bilo namijenjeno za dalju prodaju na lokalnom i inostranom crnom tržištu.
Policija je zaplijenila 70 ručnih bombi, dvije "zolje", dvije automatske puške.
(Blic/Mondo)