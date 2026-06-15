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Milan Stanković prekinuo tišinu, poslao poruku o povratku na scenu: Rada Manojlović o svemu obavijestila javnost

Milan Stanković prekinuo tišinu, poslao poruku o povratku na scenu: Rada Manojlović o svemu obavijestila javnost

Autor Marina Cvetković
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Pjevačica Rada Manojlović otkrila je šta joj je Milan Stanković rekao o svom povratku na scenu, ali i poruku koju je uputio medijima i fanovima.

Milan Stanković prekinuo tišinu, poslao poruku o povratku na scenu Izvor: Instagram printscreen / milanstankovic

Bio je jedna od najvećih zvezda i uzdanica Granda, ali je riješio da se na neko vrijeme povuče iz javnosti. I dok se sve češće nagađa o povratku Milana Stankovića na scenu i novim pjesmama, sada se o tome oglasila i njegova bivša djevojka i koleginica Rada Manojlović.

Rada je u emisiji "Premijera - Vikend Specijal" otkrila, šta joj je Milan rekao o svom povratku na scenu, ali i poruku koju je uputio medijima i fanovima.

"Opet mene pitate?! Rekao mi je da vam prenesem da će vam se obratiti kada za to dođe vrijeme. Kako može da izdrži? Ja ne znam, ja bih iz zemlje izašla kao krtica. Ja bih rekla da nam je jesen jako rano", rekla je Rada u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" i dodala:

"Ja nisam čula nijednu pjesmu, a ako je istina da ima album, a da mi nije zucnuo ništa o tome, a ja njemu šaljem sve moje na referat, onda... - priprijetila mu je Rada Manojlović.

Milan je nedavno uslikan u javnosti, pogledajte kako sada izgleda:

Inače, tokom godina provedenih daleko od reflektora, o Stankoviću su kružile brojne priče. Pisalo se da je želio da se zamonaši, često je obilazio manastire i vrijeme posvećivao duhovnom miru.

Njegovom povratku nisu se obradovali samo fanovi, već i brojne kolege poput Rade, ali i Vesne Zmijanac koja je otkrila da već godinama ubjeđuje Stankovića da snimi album.

Pogledajte još Milanovih fotografija i objava na mrežama poslednjih godina:

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Tagovi

Milan Stanković povratak Rada Manojlović

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