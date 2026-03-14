Peking poručio da sporovi moraju biti riješeni razgovorom, dok sukobi između dvije zemlje dodatno eskaliraju

Kineski ministar vanjskih poslova Vang Ji rekao je u telefonskom razgovoru sa avganistanskim kolegom Amirom Kanom Mutakijem da sporove između Avganistana i Pakistana treba rješavati dijalogom i konsultacijama, a ne upotrebom sile, saopštilo je kinesko Ministarstvo vanjskih poslova.

Vang je pozvao obje strane da ostanu smirene i pokažu uzdržanost, te da što prije organizuju razgovore licem u lice i zatraže trenutni prekid vatre.

Kako je naglasio, dalja upotreba sile samo bi dodatno zakomplikovala situaciju i povećala napetosti između dvije susjedne zemlje.

Saopštenje kineskog ministarstva uslijedilo je nakon novih napada u regionu. Pakistan je u petak bombardovao skladište goriva privatne avio-kompanije Kam Air u blizini aerodroma u Kandaharu, čime je dodatno pojačan jedan od najtežih sukoba između dvije države u posljednje vrijeme. Prema navodima medija, bombardovan je i Kabul.

U međuvremenu su avganistanski talibani napali pakistanske trupe na granici kao odmazdu za napade na pijacu i glavni grad Avganistana. U tim borbama, prema dostupnim informacijama, poginulo je 15 pakistanskih vojnika.

Sukob se odvija u trenutku kada dolazi do poboljšanja odnosa između talibanskih vlasti u Avganistanu i Indije, koja je dugogodišnji rival Pakistana.

Tokom telefonskog razgovora Vang Ji i Amir Kan Mutaki razmijenili su mišljenja i o situaciji u Iranu. Kineski ministar je tom prilikom poručio da je Peking spreman da sarađuje sa međunarodnom zajednicom, uključujući Avganistan, kako bi se obezbijedio mir u Iranu.