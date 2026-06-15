Pevač otišao kod vračare da zaustavi prokletstvo koje mu je pobilo porodicu: Kad je čuo ko je krivac sledio se

Na današnji dan, 16. juna 2021. godine, preminuo je čuveni folk pevač Novica Zdravković.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Čuveni folk pevač Novica Zdravković dobar deo svoje karijere bio je u senci svog brata, legendarnog Tome Zdravkovića. Ipak, mnogi ne znaju da je upravo Novica napisao Tomi jedan od najvećih hitova - "Umoran sam od života".

Nažalost, i njegov život protkale su brojne tragedije i gubici, o čemu je otvoreno govorio, ističući da oseća neko svojevrsno prokletstvo koje datira još od događaja pre više od trideset godina, kada mu je poginula tadašnja devojka.

Pogibija devojke

Tokom gostovanja u emisiji "Grand magazin", Novica je otvoreno podelio ovu potresnu priču:

"Bila je veoma lepa i dolazila je svake noći u kafanu u kojoj sam pevao. Znao sam da je bila zaljubljena u mene, ali joj tu ljubav nisam uzvratio jer sam tada bio ženskaroš i menjao nekoliko devojaka za noć. Nisam hteo da je iskoristim i stavim u isti koš sa njima, želeo sam da ostanemo prijatelji", rekao je pevač.

Dodao je i detalje tragične noći:

"Jedne noći sedeli smo u kafani do zore, a ona pijana sela u automobil i krenula na posao. Na Pančevačkom mostu se kamion zakucao u nju i na mestu je ostala mrtva. Posle nekoliko sati su mi javili da je više nema."

Umire mu sestra, a potom i zet

Nakon ove tragedije, Novica je doživeo još gubitaka. Preminula mu je i rođena sestra.

"Život mi se raspadao. Godinu dana od kada je umrla sam svakog jutra ranom zorom išao na njen grob mrtav pijan, pričao i onda bih zaspao", priseća se Novica, dodajući da je ubrzo nakon nje umro i njen muž, njegov zet.

Brat umire u najgorim mukama

Ubrzo zatim, niz tragedija nije prestajao:

"Zatim moj Toma… Umro je u najgorim mukama. Molio sam lekare da ga uspavaju, a oni nisu hteli", objašnjava Novica, ističući da je odmah nakon Tome preminuo i njegov 26-godišnji sinovac, a potom i neki prijatelji i članovi porodice.

Sve te tragedije Novica je povezivao sa devojkom koja mu je pre više od tri decenije poginula:

"Ta devojka koja je poginula pre više od tri decenije mi uzima sve drago. Na proleće sam bio kod jedne žene koja se bavi tim stvarima, proročanstvima ili kako već, i ona mi je rekla da mi se ta devojka sveti za neostvarene snove. Uzima sve što mi je najdraže. Neka uzme mene odmah, nemam strah, samo neka mi ne dira porodicu", rekao je on.

Nažalost, nakon gotovo dvadeset godina borbe sa kancerom bešike, Novica je preminuo 2021. godine.

Kada mu se bolest pogoršala povukao se iz javnog života i muzike, a najveća podrška bila mu je supruga Jelena.