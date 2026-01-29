Tramp razmatra opcije oko Irana, mogući vazdušni udari na vođstvo Teherana iako i izraelski i arapski zvaničnici kažu da to nije dovoljno za rušenje ajatolaha Hamneija.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia /MEK/The Media Express / Sipa Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp razmatra opcije protiv Irana koje uključuju ciljane udare na bezbjednosne snage i rukovodstvo Islamske republike, s ciljem da se ohrabre demonstranti u toj zemlji, navodi Rojters pozivajući se na više izvora.

Prema tim izvorima, Tramp razmatra stvaranje uslova za „promjenu režima“, iako i izraelski i arapski zvaničnici upozoravaju da vazdušni udari sami po sebi nijesu dovoljni za rušenje vlasti u Teheranu.

Jedan američki izvor navodi da se razmatraju udari na komandante i institucije koje Vašington smatra odgovornim za nasilje nad demonstrantima, kako bi se protestima dala dodatna snaga. U opticaju su i širi vazdušni udari na balističke projektile i nuklearne kapacitete Irana, ali konačna odluka još nije donesena.

Dolazak američkog nosača aviona „USS Abraham Lincoln“ na Bliski istok dodatno je proširio Trampove vojne opcije, dok su arapski i zapadni zvaničnici izrazili zabrinutost da bi takvi napadi mogli dodatno oslabiti protestni pokret, umjesto da ga ojačaju.

Aleks Vatanka, direktor programa za Iran na Institutu za Bliski istok, ocijenio je da su protesti „herojski, ali nadjačani“, bez većih prebega unutar vojske.

Visoki izraelski zvaničnik izjavio je da Izrael ne vjeruje da vazdušni udari mogu srušiti režim, ističući da bi Iran čak i u slučaju ubistva vrhovnog vođe „našao novog lidera“. Prema njegovim riječima, promjena je moguća samo kombinacijom spoljnog pritiska i organizovane unutrašnje opozicije.

Ajatolah Ali Hamnei priznao je da su tokom protesta stradale hiljade ljudi, optužujući SAD, Izrael i „pobunjenike“. Organizacija HRANA procjenjuje da je poginulo gotovo 6.000 ljudi, dok Rojters navodi da te podatke nije mogao nezavisno potvrditi.

Arapski zvaničnici upozoravaju da bi kolaps Irana mogao dovesti do građanskog rata, talasa izbjeglica i prekida transporta nafte kroz Ormuski moreuz. Saudijska Arabija, Katar, Oman i Egipat lobirali su protiv napada, uz poruku da region ne želi haos.

„SAD mogu da povuku obarač, ali mi ćemo živjeti sa posljedicama“, rekao je jedan arapski izvor za Rojters.