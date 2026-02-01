Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei poručio je da bi američki napad na Iran prerastao u regionalni rat, dok Vašington gomila ratne brodove na Bliskom istoku, a Teheran upozorava da će uzvratiti "snažnim udarcem" na svaku agresiju.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia/Photo Agency/Shutterstock

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izjavio je da bi američki napad na Iran prerastao u regionalni sukob, objavili su u nedjelju državni mediji, usred pojačanih tenzija između Vašingtona i Teherana.

SAD su pojačale svoje pomorsko prisustvo na Bliskom istoku nakon što je predsjednik Donald Tramp više puta zaprijetio Iranu intervencijom ako ne pristane na nuklearni sporazum ili ne prestane da ubija demonstrante.

"Tramp redovno govori da je doveo brodove. Iranski narod se neće uplašiti ovim, iranski narod neće biti uznemiren ovim prijetnjama. Mi nismo inicijatori i ne želimo da napadnemo nijednu zemlju, ali iranski narod će zadati snažan udarac svakome ko nas napadne i uznemirava", rekao je Hamnei.

Najveći politički izazov Islamske Republike

Diplomatsko rješenje je i dalje na vidiku, a Teheran tvrdi da je spreman za "poštene" pregovore koji nisu namijenjeni ograničavanju njegovih odbrambenih kapaciteta. Američka mornarica sada ima na raspolaganju šest razarača, jedan nosač aviona i tri obalna borbena broda u regionu.

Protesti, koji su počeli krajem decembra zbog ekonomskih teškoća i pretvorili su se u najveći politički izazov Islamskoj Republici od njenog osnivanja 1979. godine, smirili su se nakon represivnih mera.

Ubijeno više od 3.000 demonstranata

Zvanični podaci pokazuju da je u nemirima ubijeno 3.117 ljudi, dok je američka grupa za ljudska prava HRANA u nedjelju saopštila da je do sada potvrdila smrt 6.713 ljudi. Rojters nije mogao nezavisno da potvrdi te brojke. Hamnei je uporedio proteste sa "pučem", rekavši da je cilj "pobune" bio napad na iranske vlasti, javili su državni mediji.