Sjedinjene Američke Države presrele su šifrovane komunikacije iz Irana, koje bi mogle aktivirati agente "spavače" u inostranstvu.

Izvor: SmartLife / Pexels / Tima Miroshnichenko

Sjedinjene Američke Države presrele su šifrovane komunikacije za koje se vjeruje da potiču iz Irana, a koje bi mogle poslužiti kao "operativni okidač" za agente "spavače" izvan zemlje, navodi se u obavještenju američke savezne vlade upućenom agencijama za sprovođenje zakona.

Obavještenje se poziva na "preliminarnu analizu signala" prenosa "vjerovatno iranskog porijekla" koji je proslijeđen kroz više zemalja ubrzo nakon smrti ajatolaha Alija Hamneija koji je ubijen u američko-izraelskom napadu 28. februara.

Presretnuta komunikacija bila je šifrovana i činilo se da je namijenjena "tajnim primaocima" koji posjeduju ključ za dešifrovanje, odnosno porukama koje daju instrukcije "tajnim operativcima ili agentima spavačima" bez upotrebe interneta ili mobilnih mreža, piše ABC njuz.

Obavještenje navodi da je moguće da prenosi "služe za aktivaciju ili davanje instrukcija unaprijed postavljenim uspavanim agentima koji djeluju izvan zemlje porijekla".

"Iako se tačan sadržaj ovih prenosa trenutno ne može utvrditi, iznenadno pojavljivanje nove stanice sa karakteristikama međunarodnog prenosa zahtjeva povećanu situacionu svest", piše u obaveštenju.

Iako obavještenje naglašava da ne postoji "operativna prijetnja vezana za određenu lokaciju", ono ipak upućuje agencije za sprovođenje zakona da pojačaju nadzor nad sumnjivim radijskim frekvencijama.

Ako se sadržaj obavještenja pokaže tačnim, to bi potvrdilo strahove koje su izražavali zvaničnici agencija za sprovođenje zakona nakon što su SAD i Izrael napali Iran, da bi ćelije "spavača" raspoređene po Zapadu mogle biti iskorišćene za odmazdu.

Ko su agenti "spavači"?

Agent "spavač" je špijun ili operativac postavljen u ciljanu zemlju ili organizaciju, koji vodi normalan, prikriven život godinama ili decenijama, bez bavljenja špijunažom. Ostaje neaktivan dok ga nadzornici ne aktiviraju da izvrši sabotažu, prikupljanje obavještajnih podataka ili podsticanje subverzivnih aktivnosti.

Agenti "spavači" se aktiviraju pomoću specifičnih, prethodno dogovorenih signala ili okidača od strane svojih nadzornika. Ti signali mogu biti šifrovane poruke u naizgled običnim komunikacijama (kao fraza u knjizi ili pjesmi), određeni datumi ili događaji, koji im nalažu da napuste svoju masku i izvrše zadatak.

Misije često uključuju špijunažu, sabotažu ili ometanje, ponekad nakon godina neprimijećene integracije u ciljano društvo. Metode aktivacije variraju, ali se oslanjaju na tajne znakove koje razumeju samo agent i sponzor, efektivno ih "budeći" za djelovanje.

Šta su ćelije "spavača"?

Ćelije "spavača" su tajni, unaprijed postavljeni operativci koji se uklapaju u lokalnu zajednicu, često vode normalan život godinama, čekajući aktivaciju kako bi izvršili sabotažu, terorizam ili prikupljanje obavještajnih podataka.

Oni ostaju neaktivni da bi izbegli otkrivanje i aktiviraju se kako bi sproveli napade, često kao odgovor na geopolitičke događaje ili naredbe od strane entiteta koji ih podržava, piše NAADSN.

Ključne funkcije:

Uklapanje u sredinu: Operativci žive u ciljanim zemljama, prikazujući se kao obični stanovnici kako bi izbjegli sumnju.

Čekanje na aktivaciju: Ostaju neaktivni ili "uspavani" dok ne dobiju instrukcije za djelovanje.

Izvršavanje operacija: Kada se aktiviraju, obavljaju zadatke, kao što su napadi u odmazdu ili u vezi sa širim sukobom.

Prikupljanje obavještajnih podataka: Mogu pratiti lokalne ciljeve i izvještavati svoju matičnu zemlju.

Dugoročno pozicioniranje: Planirani su za dugoročnu infiltraciju, ponekad ostajući na mjestu godinama prije nego što budu korišćeni.

