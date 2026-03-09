"Nije mator i nije oženjen": Dara Bubamara konačno progovorila o dečku, a na jedno pitanje se pravila blesava (Video)

Dara Bubamara na snimanju Zvezda Granda riješila da se oglasi povodom slika koje su nedavno osvanule na njenom Instagramu

Izvor: instagram/dara_bubamara official

Pjevačica i članica žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda Dara Bubamara, pojavila se danas na snimanju emisije u nesvakidašnjem stajlingu, i prvo oplela po hrvatskom kolegi Toniju Cetinskom zbog otkazivanja koncerta u njenom Novom Sadu, a potom se dotakla i "ljubavnih tema".

Dara je prije nekoliko dana na Instagramu objavila slike s novim partnerom - na njima se vidi kako je grli i ljubi i kako ona sija od sreće, ali jednu stvar je sakrila - njegov lik.

Sada smo je pitali da otkrije par detalja o novoj romansi, a ona je otkrila i kada će ga predstaviti javnosti.

Pogledajte:

Dara Bubamara o novom decku: Otkrila da li je ozenjen, spomenula i godine

Pjevačica je rekla da njen novi partner "nije mator ni oženjen", ali je odgovor na pitanje "koliko je mlađi" izostao.