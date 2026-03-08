Ministarstvo odbrane UAE potvrdilo masovni napad iz Irana: većina raketa i dronova presretnuta od strane vazdušne odbrane.

Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia /AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je u toku aktivnost vazdušne odbrane UAE usled prijetnji raketama i dronovima iz Irana.

"Zvuci koje se čuju posledica su presretanja raketa i dronova od strane sistema protivvazdušne odbrane", navelo je Ministarstvo u objavi na društvenoj mreži X.

Takođe, saopšteno je da je vazdušna odbrana UAE danas detektovala 17 balističkih raketa, od kojih je 16 uništeno, dok je jedna pala u more. Ukupno je otkriveno 117 dronova, od kojih je 113 presretnuto, dok su četiri bespilotne letelice završile na teritoriji zemlje.