Kotoranin M.Đ. (21) uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivična djela iznuda u pokušaju i ugrožavanje sigurnosti, dok je J.T. (21) iz Kotora uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo iznuda u pokušaju, saopšteno je danas iz Uprave policije.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

U saopštenju se dodaje da će zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iznuda u pokušaju putem podstrekavanja, biti procesuiran M.N. (25).

"Naime, postupajući po prijavi, policijski službenici su preduzetim aktivnostima i sprovedenom kriminalističkom obradom utvrdili da je M.N. tokom februara stupio u kontakt sa licem M.Đ. i od njega zatražio da mu pomogne u naplati novčanog potraživanja u iznosu od 1.100 eura od oštećenog lica, po osnovu neisplaćene kupoprodajne cijene za putničko motorno vozilo 'VW Golf 4'. M.Đ. je, kako se sumnja, pristao da, u zamjenu za novčanu naknadu, izvrši naplatu duga od oštećenog, za šta je angažovao i okrivljenog J.T", navodi se u saopštenju Uprave policije.

Iz UP su rekli da je M.Đ. najprije telefonskim putem stupio u kontakt sa oštećenim, da bi 17. februara 2026. godine, oko 23 časa, zajedno sa M.N., J.T. i još jednom za sada nepoznatom osobom, vozilom došao na parking prostor marketa, gdje su sačekali oštećenog koji radi u tom marketu.

Iz UP su dodali da nakon što je osumnjičeni M.Đ. pozvao oštećenog da sjedne u vozilo, krenuli su u pravcu Tivta, kojom prilikom su, kako se sumnja, upotrebom sile i prijetnji po život i tijelo, od oštećenog pokušali da iznude naplatu duga, na način što su ga hvatali rukama za vrat i upućivali mu riječi prijeteće sadržine.

"Kako se sumnja, osumnjičeni M.Đ. je takođe licu M.N. putem telefona uputio poruke prijeteće sadržine, u namjeri da mu ovo lice isplati dogovorenu naknadu za izvršenu uslugu. Nakon prikupljenih obavještenja od više lica, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, M.Đ. i J.T. su lišeni slobode i uz krivičnu prijavu sprovedeni na dalju nadležnost tužilaštvu", zaključuju iz UP.