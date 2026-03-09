Ukrajina je primila 11 zahtjeva Bliskog istoka i Evrope za pomoć protiv iranskih dronova, a Zelenski poručuje da će pozitivno odgovoriti.

Izvor: Justin Tallis, PA Images / Alamy / Profimedia

Ukrajina je objavila da je od zemalja Bliskog istoka i Evrope primila 11 zahtjeva za bezbjednosnu pomoć u odbrani od napada iranskih dronova.

"Postoji jasan interes za ukrajinsko iskustvo u zaštiti života, odgovarajuće presretače, sisteme elektronskog ratovanja i obuku", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

"Ukrajina je spremna da pozitivno odgovori na zahtjeve onih koji nam pomažu da štitimo živote Ukrajinaca i nezavisnost Ukrajine."