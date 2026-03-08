Iran je izabrao naslednika vrhovnog vođe Alija Hamneija, ali njegovo ime još nije poznato.

Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iran je objavio da je izabrao naslednika vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen 28. februara, prvog dana američko-izraelske ofanzive protiv Islamske Republike, ali njegovo ime još nije poznato.

Skupština stručnjaka, tijelo zaduženo za izbor vrhovnog vođe, nije otkrila ime naslednika Alija Hamneija, koji je na vlasti od 1989. godine. Već nedelju dana među pretendentima kruži ime njegovog sina Modžtabe Hamneija, koji važi za jednu od najuticajnijih osoba na vlasti.

Razmatra se više imena

Za ovu poziciju namenjenu vjerskom dostojanstveniku pominje se i ime Hasana Homeinija, unuka osnivača Islamske Republike, ajatolaha Ruholaha Homeinija.

Izrael je već poslednjih dana objavio da će novi vrhovni vođa biti "meta", a Donald Tramp je u intervjuu za portal Aksios u četvrtak jasno stavio do znanja da neće prihvatiti da Modžtaba Hamnei preuzme vođstvo, prenosi Index. Imenovanje dolazi u trenutku kada Iran nastavlja da potresaju intenzivni napadi, od Teherana do Isfahana.