Iranski Crveni polumjesec upozorio je na opasnost od toksične kiše nakon eksplozija u naftnim postrojenjima i apelovao na građane da preduzmu mjere predostrožnosti.

Izvor: Mahsa/MEI / Sipa Press / Profimedia /AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iranski Crveni polumjesec (ICP) upozorio je danas na rizik od toksične kiše nakon eksplozija u naftnim postrojenjima u Iranu. ICP je upozorio civile u objavi na Telegramu da preduzmu miere predostrožnosti, navodeći da kiša može da postane toksična nakon eksplozija u naftnim postrojenjima, prenosi Blic, pisanje Tanjuga.

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital.@CNN@cnnipic.twitter.com/2FBD9EnO9p — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN)March 8, 2026

Hitno upozorenje za stanovnike Irana

Ističe se da takva kiša može da izazove hemijske opekotine kože i oštećenje pluća.

ICP je dao uputstva građanima da nakon eksplozija naftnih postrojenja ni pod kojim uslovima ne napuštaju svoje domove, a da se, ukoliko su napolju, odmah sklone ispod betonskih ili metalnih krovova i da izbjegavaju da se sklone ispod drveća.

Profesor na Univerzitetu u Teheranu Foad Izadi rekao je da je trenutno oko podne po lokalnom vremenu, a izgleda kao da je noć, zbog dima nakon eksplozija naftnih postrojenja u tom gradu.

CRAZY FOOTAGE



Apocalyptic scenes coming out of Tehran right nowpic.twitter.com/VVejLZfaVq — Open Source Intel (@Osint613)March 7, 2026

Najmanje četiri osobe poginule su u izraelskim napadima na iranska naftna postrojenja u Teheranu i provinciji Alborz, izjavio je danas iranski zvaničnik.

U izraelskim napadima pogođena su četiri skladišta nafte i centar za prenos naftnih derivata u Teheranu i Alborzu, prenosi Al Džazira.

"Rijeke vatre" na ulicama Teherana

Kako su saopštile iranske vlasti, uprkos napadu, "nema nedostatka goriva", a iranske snage bezbjednosti "trenutno su angažovane u operacijama gašenja požara".

Tehran's largest oil depot up in flames



A reminder that China imports 15% of its oil from Iran. No longer.pic.twitter.com/bGdxWSECNk — Dr. Eli David (@DrEliDavid)March 7, 2026

Među poginulima su i dva vozača cisterni za naftu.

Nafta iz pogođenih postrojenja procurela je u dio teheranskog kanalizacionog sistema, a u glavnom gradu Irana potekle su "rijeke vatre" pored ulica.

The oil is flowing into the sewers and the streets are on fire in Tehranpic.twitter.com/00vKSORe5D — Conflict Radar (@Conflict_Radar)March 7, 2026

Video-snimak objavljen na platformi Iks prikazuje požar koji gori duž dijela puta u gradu.

Iransko Ministarstvo za naftu je ranije potvrdilo da su skladišta goriva pogođena napadima u tri oblasti, uključujući i grad Karadž u provinciji Alborz, zapadno od Teherana.

(Blic/MONDO)