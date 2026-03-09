Iran može aktivirati agente "spavače" širom svijeta, tvrde američki izvori.

SAD vjeruju da Iran može aktivirati "spavačke ćelije" van zemlje, prema upozorenju koje je presretnuto.

Šifrovane komunikacije, za koje se smatra da potiču iz Irana, poslate su kao "operativni okidač" za agente "spavače" prenosi ABC News.

Poruka je poslata kroz više zemalja ubrzo nakon što je ajatolah Ali Hamnei ubijen u zajedničkom američko-izraelskom vazdušnom napadu u Teheranu 28. februara, piše Dejli Mejl.

Preliminarna analiza signala navodi da je poruka vjerovatno iranskog porijekla i da je poslana tajnim primaocima koji posjeduju šifru.

Prema izvoru, priroda ovog upozorenja slična je onoj koja daje instrukcije tajnim operativcima ili agentima "spavačima", ali bez korišćenja interneta.

