Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt, gdje su pogođeni civilni objekti, uključujući aerodrom i soliter.

Izvor: X/TALHA TARIQ

Nemirna noć na Bliskom istoku, nakon što je Iran pokrenuo novi talas napada. Sirene su se više puta oglasile u Kuvajtu, a na meti je bio međunarodni aerodrom koji je pretrpio udar, a gori i soliter u prestonici.

Kuvajtska vojska saopštila je da su civilni objekti u Kuvajtu oštećeni nakon presretanja dronova.

"Neki civilni objekti su pretrpjeli materijalnu štetu kao rezultat pada krhotina i gelera tokom operacija presretanja", citiran je zvanični portparol Ministarstva odbrane u objavi na X, koju je podijelila kuvajtska vojska.

Snimci na društvenim mrežama pokazuju veliki požar koji je zahvatio soliter u Kuvajtu.

Prema izvještajima lokalnih medija, vatrogasci su se u nedelju ujutru borili sa požarima u rezervoarima za gorivo na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, kao i u soliteru gdje su smještene kancelarije vlade.

Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su rezervoari za gorivo na aerodromu direktno pogođeni u napadu dronom. Zvanično sjedište agencije za socijalno osiguranje u glavnom gradu takođe je pogođeno dronom, saopštile su vlasti.

"Vazduhoplovne snage zemlje nastavljaju da napadaju neprijateljske vazdušne ciljeve", rekao je portparol, dok vojska poziva građane i stanovnike da se "pridržavaju bezbednosnih uputstava".

(Telegraf/MONDO)